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КВВГзнг(A)-LS 4х1,5

КВВГзнг(A)-LS 4х1,5
0.453
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГзнг(A)-LS 4х1,5
0.041
км
ООО «ТТД ТатНефть»
Лениногорск
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