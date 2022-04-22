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Кабели контрольные
КВВГзнг(A)
КВВГзнг 4х2,5
Кабель КВВГзнг 4х2,5
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КВВГзнг 4х2,5
0.173
км
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ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГзнг 4х2,5
Тара:
бухта
КВВГзнг 4х2,5
0.080
км
111 800,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГзнг 4х2,5
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