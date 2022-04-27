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Кабель КВВГз 4х2,5

КВВГз 4х2,5
0.014
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВВГз 4х2,5
0.218
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
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