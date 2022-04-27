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КВВГнг(A)-LS-ХЛ 5х2,5

КВВГнг(A)-LS-ХЛ 5х2,5
0.126
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
КВВГнг(A)-LS-ХЛ 5х2,5
0.126
км
ООО «СаранскКабель»
Саранск
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