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КВВГнг(A)-LS-ХЛ
КВВГнг(A)-LS-ХЛ 27х1,5
КВВГнг(A)-LS-ХЛ 27х1,5
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КВВГнг(A)-LS-ХЛ 27х1,5
2.854
км
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ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-LS-ХЛ 27х1,5
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