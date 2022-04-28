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Кабель КВВГнг(A)-LS 3х0,75

КВВГнг(A)-LS 3х0,75
0.326
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВВГнг(A)-LS 3х0,75
0.220
км
ООО «Кабель СПБ»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-LS 3х0,75
0.090
км
АО «ТПК «Квадро-Импэкс»
Санкт-Петербург
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