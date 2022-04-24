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Кабель КВВГнг(A)-LS 10х6,0

КВВГнг(A)-LS 10х6,0
0.050
км
ООО «Уралкабельпром»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 10х6,0
0.543
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-LS 10х6,0
0.113
км
670 000,00 RUB
ООО «ПКО ЭнергоГрупп»
Челябинск
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