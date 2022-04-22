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Кабель КВВГнг(A)-ХЛ 7х1,5

КВВГнг(A)-ХЛ 7х1,5
0.122
км
125 400,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГнг(A)-ХЛ 7х1,5
0.012
км
ООО ТД «Ункомтех»
Шелехов
КВВГнг(A)-ХЛ 7х1,5
13.899
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-ХЛ 7х1,5
0.036
км
АО «РКК»
Москва
КВВГнг(A)-ХЛ 7х1,5
0.032
км
129 400,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
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