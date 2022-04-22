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Кабель КВВГнг(A)-ХЛ 7х1,0

КВВГнг(A)-ХЛ 7х1,0
0.211
км
105 200,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГнг(A)-ХЛ 7х1,0
0.108
км
ООО «СтройТрэйд»
Екатеринбург
КВВГнг(A)-ХЛ 7х1,0
2.850
км
ООО «Компания Кабельный Комплекс»
Пермь
КВВГнг(A)-ХЛ 7х1,0
1.160
км
ООО «ЭлектроТехПром»
Пермь
КВВГнг(A)-ХЛ 7х1,0
6.852
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-ХЛ 7х1,0
0.233
км
93,25 RUB
ООО «МегаСнаб СПБ»
Санкт-Петербург
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