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Кабель КВВГнг(A)-ХЛ 4х10 

КВВГнг(A)-ХЛ 4х10 
8.774
км
ООО «Компания Кабельный Комплекс»
Пермь
КВВГнг(A)-ХЛ 4х10 
0.077
км
ООО «ЭлектроТехПром»
Пермь
КВВГнг(A)-ХЛ 4х10 
2.477
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
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