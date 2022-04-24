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Кабели контрольные
КВВГнг(A)-ХЛ
КВВГнг(A)-ХЛ 19х1,0
Кабель КВВГнг(A)-ХЛ 19х1,0
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КВВГнг(A)-ХЛ 19х1,0
0.237
км
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ООО «ТД Энергоальянс»
Москва
КВВГнг(A)-ХЛ 19х1,0
КВВГнг(A)-ХЛ 19х1,0
0.040
км
284 000,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГнг(A)-ХЛ 19х1,0
КВВГнг(A)-ХЛ 19х1,0
1.140
км
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ООО «Компания Кабельный Комплекс»
Пермь
КВВГнг(A)-ХЛ 19х1,0
КВВГнг(A)-ХЛ 19х1,0
Под заказ
м
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ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-ХЛ 19х1,0
КВВГнг(A)-ХЛ 19х1,0
0.250
км
282 700,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГнг(A)-ХЛ 19х1,0
КВВГнг(A)-ХЛ 19х1,0
0.262
км
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ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
КВВГнг(A)-ХЛ 19х1,0
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