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Кабель КВВГнг(A)-ХЛ 14х1,5

КВВГнг(A)-ХЛ 14х1,5
0.125
км
ООО «Горизонт»
Щелково
КВВГнг(A)-ХЛ 14х1,5
0.097
км
ООО ТД «Кабельная Индустрия»
Уфа
КВВГнг(A)-ХЛ 14х1,5
4.005
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
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