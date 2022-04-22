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Кабель КВВГнг(A)-ХЛ 10х1,5

КВВГнг(A)-ХЛ 10х1,5
0.160
км
ООО «ПрофБизнесКонсалтинг»
Пермь
КВВГнг(A)-ХЛ 10х1,5
10.551
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-ХЛ 10х1,5
0.130
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-ХЛ 10х1,5
0.231
км
183 500,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
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