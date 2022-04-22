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Кабель и провод
Кабели контрольные
КВВГнг(A)-FRLS
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
Кабель КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
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КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
1.882
км
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ООО «Нокстон 2000»
Москва
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
0.740
км
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АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
0.040
км
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ООО «УралСнабПермь»
Пермь
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
0.387
км
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ООО «Гранд-Энерго СПБ»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
14.050
км
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ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
4.791
км
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ООО «Проводник»
Химки
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
5.539
км
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ООО «ЕФК»
Видное
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
3.295
км
69,74 RUB
ООО «ТКС»
Краснодар
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
0.409
км
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ООО «ЭлектроТехПром»
Пермь
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
0.029
км
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ООО «РыбинскКабель»
Рыбинск
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
0.928
км
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ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
0.726
км
94 600,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
0.306
км
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ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
0.892
км
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ООО «СаранскКабель»
Саранск
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
0.055
км
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ООО «Кабельный Центр Тюмень»
Тюмень
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
0.155
км
80,00 RUB
ООО «Спектр-Кабель»
Череповец
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
Год производства:
2019
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
0.159
км
99,23 RUB
ООО «ТД «КабельСтройСервис»
Москва
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
0.069
км
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ООО «50 Герц»
Пенза
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
1.225
км
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АО «ЭлектроКомплектСервис»
Новосибирск
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
0.749
км
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ООО «МКК»
Екатеринбург
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
0.681
км
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ООО «Конкорд»
Смоленск
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
Тара:
Бухта (разномер)
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
0.547
км
101,53 RUB
ООО «МегаСнаб СПБ»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
0.005
км
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ООО «Электрика»
Тюмень
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
0.001
км
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ИП Мартюшев Е.А.
Омск
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
1.512
км
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ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
1.380
км
92 000,00 RUB
ООО «ПКО ЭнергоГрупп»
Челябинск
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
0.011
км
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ООО «Кабельмаг»
Москва
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
12.697
км
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ООО «Кабельмаг»
Москва
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
0.101
км
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ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5
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