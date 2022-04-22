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Кабель КВВГнг(A)-FRLS 4х0,75

КВВГнг(A)-FRLS 4х0,75
0.055
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВВГнг(A)-FRLS 4х0,75
0.085
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГнг(A)-FRLS 4х0,75
0.048
км
АО «ЭлектроТехМаш»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-FRLS 4х0,75
0.131
км
ООО «Горизонт»
Щелково
КВВГнг(A)-FRLS 4х0,75
0.170
км
ООО ПКП «СегментЭнерго»
Чехов
КВВГнг(A)-FRLS 4х0,75
0.094
км
ООО «ЭлектроТехПром»
Пермь
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