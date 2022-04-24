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Кабель КВВГнг(A)-FRLS 14х2,5

КВВГнг(A)-FRLS 14х2,5
2.274
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГнг(A)-FRLS 14х2,5
0.179
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-FRLS 14х2,5
0.112
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КВВГнг(A)-FRLS 14х2,5
0.102
км
450 000,00 RUB
ООО «ПКО ЭнергоГрупп»
Челябинск
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