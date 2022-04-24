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Кабель КВВГнг(A)-FRLS 10х2,5

КВВГнг(A)-FRLS 10х2,5
3.437
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГнг(A)-FRLS 10х2,5
1.782
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-FRLS 10х2,5
1.641
км
ООО «ПрофБизнесКонсалтинг»
Пермь
КВВГнг(A)-FRLS 10х2,5
0.224
км
391,51 RUB
ООО «ТД «КабельСтройСервис»
Москва
КВВГнг(A)-FRLS 10х2,5
0.396
км
328,16 RUB
ООО «МегаСнаб СПБ»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A)-FRLS 10х2,5
0.668
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
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