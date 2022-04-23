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Кабель и провод
Кабели контрольные
КВВГнг(A)-FRLS
КВВГнг(A)-FRLS 10х1,0
Кабель КВВГнг(A)-FRLS 10х1,0
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КВВГнг(A)-FRLS 10х1,0
0.009
км
161 000,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГнг(A)-FRLS 10х1,0
КВВГнг(A)-FRLS 10х1,0
2.722
км
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ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГнг(A)-FRLS 10х1,0
КВВГнг(A)-FRLS 10х1,0
0.217
км
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ООО «Проводник»
Химки
КВВГнг(A)-FRLS 10х1,0
КВВГнг(A)-FRLS 10х1,0
1.103
км
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ООО «ЕФК»
Видное
КВВГнг(A)-FRLS 10х1,0
КВВГнг(A)-FRLS 10х1,0
3.037
км
128,05 RUB
ООО «ТКС»
Краснодар
КВВГнг(A)-FRLS 10х1,0
КВВГнг(A)-FRLS 10х1,0
0.006
км
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ООО «Кабельная Компания «ИНТРО»
Екатеринбург
КВВГнг(A)-FRLS 10х1,0
КВВГнг(A)-FRLS 10х1,0
0.529
км
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ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГнг(A)-FRLS 10х1,0
КВВГнг(A)-FRLS 10х1,0
0.070
км
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ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг(A)-FRLS 10х1,0
КВВГнг(A)-FRLS 10х1,0
0.240
км
206,40 RUB
ООО «ЭлектроКомплект»
Краснодар
КВВГнг(A)-FRLS 10х1,0
КВВГнг(A)-FRLS 10х1,0
0.065
км
125 800,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГнг(A)-FRLS 10х1,0
КВВГнг(A)-FRLS 10х1,0
0.235
км
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ООО «Электро-Сервис»
Новосибирск
КВВГнг(A)-FRLS 10х1,0
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