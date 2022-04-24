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Кабель КВВГнг(A) 7х6,0

КВВГнг(A) 7х6,0
0.155
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг(A) 7х6,0
0.020
км
АО «РКК»
Москва
КВВГнг(A) 7х6,0
0.886
км
ООО «Компания Кабельный Комплекс»
Пермь
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