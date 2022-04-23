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Кабели контрольные
КВВГнг(A)
КВВГнг(A) 4х0,75
Кабель КВВГнг(A) 4х0,75
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КВВГнг(A) 4х0,75
0.050
км
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АО «ЭлектроТехМаш»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A) 4х0,75
КВВГнг(A) 4х0,75
0.761
км
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ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГнг(A) 4х0,75
КВВГнг(A) 4х0,75
0.679
км
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ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
КВВГнг(A) 4х0,75
КВВГнг(A) 4х0,75
0.679
км
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ООО «СаранскКабель»
Саранск
КВВГнг(A) 4х0,75
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