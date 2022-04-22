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Кабель и провод
Кабели контрольные
КВВГнг(A)
КВВГнг(A) 27х1,5
Кабель КВВГнг(A) 27х1,5
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КВВГнг(A) 27х1,5
2.257
км
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ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг(A) 27х1,5
КВВГнг(A) 27х1,5
0.083
км
472 100,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГнг(A) 27х1,5
КВВГнг(A) 27х1,5
0.486
км
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ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
КВВГнг(A) 27х1,5
КВВГнг(A) 27х1,5
0.486
км
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ООО «СаранскКабель»
Саранск
КВВГнг(A) 27х1,5
КВВГнг(A) 27х1,5
0.248
км
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ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВВГнг(A) 27х1,5
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