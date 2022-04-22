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Кабель и провод
Кабели контрольные
КВВГнг(A)
КВВГнг(A) 10х2,5
Кабель КВВГнг(A) 10х2,5
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КВВГнг(A) 10х2,5
2.555
км
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ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг(A) 10х2,5
КВВГнг(A) 10х2,5
0.080
км
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ООО «РКБ»
Санкт-Петербург
КВВГнг(A) 10х2,5
КВВГнг(A) 10х2,5
0.331
км
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АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГнг(A) 10х2,5
Тара:
Бухта
КВВГнг(A) 10х2,5
1.232
км
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ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГнг(A) 10х2,5
КВВГнг(A) 10х2,5
0.069
км
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ООО «ТД «Арсенал-Энерго»
Волгоград
КВВГнг(A) 10х2,5
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