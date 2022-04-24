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Кабели контрольные
КВВГнг(A)
КВВГнг 7х4,0
Кабель КВВГнг 7х4,0
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КВВГнг 7х4,0
0.195
км
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ООО «КабельГрупп»
Уфа
КВВГнг 7х4,0
КВВГнг 7х4,0
0.430
км
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ООО «Сатурн-Электро»
Набережные Челны
КВВГнг 7х4,0
КВВГнг 7х4,0
0.240
км
286,80 RUB
ООО «ЭлектроКомплект»
Краснодар
КВВГнг 7х4,0
КВВГнг 7х4,0
1.213
км
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ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КВВГнг 7х4,0
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