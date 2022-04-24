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Кабель КВВГнг 5х4,0

КВВГнг 5х4,0
2.082
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг 5х4,0
0.132
км
ООО «УралСнабПермь»
Пермь
КВВГнг 5х4,0
0.697
км
240 000,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГнг 5х4,0
1.033
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
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