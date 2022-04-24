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Кабели контрольные
КВВГнг(A)
КВВГнг 5х4,0
Кабель КВВГнг 5х4,0
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КВВГнг 5х4,0
2.082
км
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ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг 5х4,0
КВВГнг 5х4,0
0.132
км
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ООО «УралСнабПермь»
Пермь
КВВГнг 5х4,0
КВВГнг 5х4,0
0.697
км
240 000,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГнг 5х4,0
КВВГнг 5х4,0
1.033
км
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ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КВВГнг 5х4,0
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