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Кабели контрольные
КВВГнг(A)
КВВГнг 4х4,0
Кабель КВВГнг 4х4,0
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КВВГнг 4х4,0
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ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГнг 4х4,0
КВВГнг 4х4,0
2.948
км
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ООО «ЯрКо»
Красноярск
КВВГнг 4х4,0
КВВГнг 4х4,0
0.033
км
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ИП Мартюшев Е.А.
Омск
КВВГнг 4х4,0
КВВГнг 4х4,0
1.257
км
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ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КВВГнг 4х4,0
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