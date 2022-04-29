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Кабели контрольные
КВВГнг(A)
КВВГнг 37х1,0
Кабель КВВГнг 37х1,0
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КВВГнг 37х1,0
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ООО «ГК «ЭнергоНефть»
Пермь
КВВГнг 37х1,0
м
КВВГнг 37х1,0
0.061
км
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ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГнг 37х1,0
КВВГнг 37х1,0
0.180
км
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ООО «Химтес-Электрокомплект»
Екатеринбург
КВВГнг 37х1,0
КВВГнг 37х1,0
1.457
км
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ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КВВГнг 37х1,0
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