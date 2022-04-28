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Кабели контрольные
КВВГнг(A)
КВВГнг 10х4,0
Кабель КВВГнг 10х4,0
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КВВГнг 10х4,0
0.131
км
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ООО «Химтес-Электрокомплект»
Екатеринбург
КВВГнг 10х4,0
КВВГнг 10х4,0
0.405
км
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ООО «ЭлКаб+»
Екатеринбург
КВВГнг 10х4,0
КВВГнг 10х4,0
0.622
км
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ООО «Сатурн-Электро»
Набережные Челны
КВВГнг 10х4,0
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