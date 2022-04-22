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Кабели контрольные
КВВГнг(A)
КВВГнг 10х2,5
Кабель КВВГнг 10х2,5
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КВВГнг 10х2,5
0.131
км
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ООО «Уралкабельпром»
Пермь
КВВГнг 10х2,5
КВВГнг 10х2,5
0.010
км
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ООО Акспром
Санкт-Петербург
КВВГнг 10х2,5
КВВГнг 10х2,5
0.064
км
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ООО «Химтес-Электрокомплект»
Екатеринбург
КВВГнг 10х2,5
КВВГнг 10х2,5
0.196
км
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АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГнг 10х2,5
Тара:
Бухта
КВВГнг 10х2,5
0.085
км
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ООО «ГК Кабель-Трейд»
Москва
КВВГнг 10х2,5
КВВГнг 10х2,5
0.337
км
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ООО «ТД Энергоальянс»
Санкт-Петербург
КВВГнг 10х2,5
КВВГнг 10х2,5
0.325
км
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ООО «ЭлКаб+»
Екатеринбург
КВВГнг 10х2,5
КВВГнг 10х2,5
0.000
км
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ООО «Кабельный центр-Екатеринбург»
Екатеринбург
КВВГнг 10х2,5
КВВГнг 10х2,5
0.641
км
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ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КВВГнг 10х2,5
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