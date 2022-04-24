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КВВГЭзнг(A)
КВВГЭзнг(A) 4х1,0
КВВГЭзнг(A) 4х1,0
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КВВГЭзнг(A) 4х1,0
1.055
км
23,50 RUB
ООО «ПрофЭнергоКабель»
Челябинск
КВВГЭзнг(A) 4х1,0
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