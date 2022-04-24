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Кабели контрольные
КВВГЭнг(A)-LS-ХЛ
КВВГЭнг(A)-LS-ХЛ 7х1,5
КВВГЭнг(A)-LS-ХЛ 7х1,5
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КВВГЭнг(A)-LS-ХЛ 7х1,5
2.050
км
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ООО «Компания Кабельный Комплекс»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS-ХЛ 7х1,5
КВВГЭнг(A)-LS-ХЛ 7х1,5
0.150
км
116,00 RUB
ООО «Русский Кабельный Центр»
Екатеринбург
КВВГЭнг(A)-LS-ХЛ 7х1,5
КВВГЭнг(A)-LS-ХЛ 7х1,5
5.689
км
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ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS-ХЛ 7х1,5
КВВГЭнг(A)-LS-ХЛ 7х1,5
0.202
км
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ООО «ЭлектроТехПром»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS-ХЛ 7х1,5
КВВГЭнг(A)-LS-ХЛ 7х1,5
0.129
км
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ООО «Кабельный Завод Кабэкс»
Ревда
КВВГЭнг(A)-LS-ХЛ 7х1,5
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