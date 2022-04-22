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КВВГЭнг(A)-LS-ХЛ 5х1,5

КВВГЭнг(A)-LS-ХЛ 5х1,5
16.743
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS-ХЛ 5х1,5
0.042
км
ООО «ЭлектроТехПром»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS-ХЛ 5х1,5
0.095
км
95 600,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
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