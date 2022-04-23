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КВВГЭнг(A)-LS-ХЛ 4х2,5

КВВГЭнг(A)-LS-ХЛ 4х2,5
0.305
км
ООО «Кабельные Системы»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-LS-ХЛ 4х2,5
0.248
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS-ХЛ 4х2,5
0.124
км
АО «ЭлектроТехМаш»
Санкт-Петербург
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