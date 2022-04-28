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КВВГЭнг(A)-LS-ХЛ 19х1,5

КВВГЭнг(A)-LS-ХЛ 19х1,5
0.326
км
ООО «ЭлектроТехПром»
Пермь
КВВГЭнг(A)-LS-ХЛ 19х1,5
0.366
км
ЗАО «Энергомаксимум»
Нижний Новгород
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