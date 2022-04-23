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КВВГЭнг(A)-ХЛ 7х1,0

КВВГЭнг(A)-ХЛ 7х1,0
3.700
км
ООО «ЯрКо»
Красноярск
КВВГЭнг(A)-ХЛ 7х1,0
0.356
км
ООО «ЭлектроТехПром»
Пермь
КВВГЭнг(A)-ХЛ 7х1,0
0.500
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-ХЛ 7х1,0
0.050
км
АО «ЭлектроТехМаш»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-ХЛ 7х1,0
0.450
км
94 000,00 RUB
ООО «ПКО ЭнергоГрупп»
Челябинск
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