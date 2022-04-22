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Кабели контрольные
КВВГЭнг(A)-ХЛ
КВВГЭнг(A)-ХЛ 5х1,5
КВВГЭнг(A)-ХЛ 5х1,5
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КВВГЭнг(A)-ХЛ 5х1,5
15.001
км
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ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-ХЛ 5х1,5
КВВГЭнг(A)-ХЛ 5х1,5
0.385
км
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ООО «ЭлектроТехПром»
Пермь
КВВГЭнг(A)-ХЛ 5х1,5
КВВГЭнг(A)-ХЛ 5х1,5
0.510
км
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АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-ХЛ 5х1,5
Тара:
Барабан тип 10
КВВГЭнг(A)-ХЛ 5х1,5
0.000
км
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ООО ТД «ПИК»
Пермь
КВВГЭнг(A)-ХЛ 5х1,5
КВВГЭнг(A)-ХЛ 5х1,5
0.178
км
93 000,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГЭнг(A)-ХЛ 5х1,5
КВВГЭнг(A)-ХЛ 5х1,5
0.139
км
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ООО «Кабельный Завод Кабэкс»
Ревда
КВВГЭнг(A)-ХЛ 5х1,5
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