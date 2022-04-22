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КВВГЭнг(A)-ХЛ 5х1,5

КВВГЭнг(A)-ХЛ 5х1,5
15.001
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-ХЛ 5х1,5
0.385
км
ООО «ЭлектроТехПром»
Пермь
КВВГЭнг(A)-ХЛ 5х1,5
0.510
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-ХЛ 5х1,5
0.000
км
ООО ТД «ПИК»
Пермь
КВВГЭнг(A)-ХЛ 5х1,5
0.178
км
93 000,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГЭнг(A)-ХЛ 5х1,5
0.139
км
ООО «Кабельный Завод Кабэкс»
Ревда
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