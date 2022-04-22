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Кабель и провод
Кабели контрольные
КВВГЭнг(A)-ХЛ
КВВГЭнг(A)-ХЛ 4х1,5
КВВГЭнг(A)-ХЛ 4х1,5
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КВВГЭнг(A)-ХЛ 4х1,5
0.770
км
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ООО «ЯрКо»
Красноярск
КВВГЭнг(A)-ХЛ 4х1,5
КВВГЭнг(A)-ХЛ 4х1,5
0.593
км
62,30 RUB
ООО «ТКС»
Краснодар
КВВГЭнг(A)-ХЛ 4х1,5
КВВГЭнг(A)-ХЛ 4х1,5
0.363
км
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ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГЭнг(A)-ХЛ 4х1,5
КВВГЭнг(A)-ХЛ 4х1,5
0.612
км
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ООО «ЕФК»
Видное
КВВГЭнг(A)-ХЛ 4х1,5
КВВГЭнг(A)-ХЛ 4х1,5
1.450
км
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ООО «Компания Кабельный Комплекс»
Пермь
КВВГЭнг(A)-ХЛ 4х1,5
КВВГЭнг(A)-ХЛ 4х1,5
0.950
км
65,00 RUB
ООО «Русский Кабельный Центр»
Екатеринбург
КВВГЭнг(A)-ХЛ 4х1,5
КВВГЭнг(A)-ХЛ 4х1,5
0.132
км
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ООО «Элкаб»
Екатеринбург
КВВГЭнг(A)-ХЛ 4х1,5
КВВГЭнг(A)-ХЛ 4х1,5
0.000
км
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ООО ТД «ПИК»
Пермь
КВВГЭнг(A)-ХЛ 4х1,5
КВВГЭнг(A)-ХЛ 4х1,5
17.452
км
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ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-ХЛ 4х1,5
КВВГЭнг(A)-ХЛ 4х1,5
0.194
км
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ООО «ЭлектроТехПром»
Пермь
КВВГЭнг(A)-ХЛ 4х1,5
КВВГЭнг(A)-ХЛ 4х1,5
0.750
км
79 400,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГЭнг(A)-ХЛ 4х1,5
КВВГЭнг(A)-ХЛ 4х1,5
0.160
км
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АО «ТПК «Квадро-Импэкс»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-ХЛ 4х1,5
КВВГЭнг(A)-ХЛ 4х1,5
0.120
км
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ООО «РыбинскКабель»
Рыбинск
КВВГЭнг(A)-ХЛ 4х1,5
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