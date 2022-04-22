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КВВГЭнг(A)-ХЛ 4х0,75

КВВГЭнг(A)-ХЛ 4х0,75
0.030
км
ООО «Кабельный Центр Тюмень»
Тюмень
КВВГЭнг(A)-ХЛ 4х0,75
0.102
км
ООО «Горизонт»
Щелково
КВВГЭнг(A)-ХЛ 4х0,75
3.550
км
ООО «Компания Кабельный Комплекс»
Пермь
КВВГЭнг(A)-ХЛ 4х0,75
0.100
км
ООО «Горизонт»
Щелково
КВВГЭнг(A)-ХЛ 4х0,75
3.843
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
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