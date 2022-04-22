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Кабели контрольные
КВВГЭнг(A)-ХЛ
КВВГЭнг(A)-ХЛ 27х1,5
КВВГЭнг(A)-ХЛ 27х1,5
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КВВГЭнг(A)-ХЛ 27х1,5
0.260
км
470 600,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГЭнг(A)-ХЛ 27х1,5
КВВГЭнг(A)-ХЛ 27х1,5
0.253
км
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ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-ХЛ 27х1,5
Тара:
барабан №10
КВВГЭнг(A)-ХЛ 27х1,5
0.000
км
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ООО ТД «ПИК»
Пермь
КВВГЭнг(A)-ХЛ 27х1,5
КВВГЭнг(A)-ХЛ 27х1,5
9.222
км
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ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-ХЛ 27х1,5
КВВГЭнг(A)-ХЛ 27х1,5
0.348
км
479 400,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГЭнг(A)-ХЛ 27х1,5
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