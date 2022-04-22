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КВВГЭнг(A)-ХЛ 14х2,5

КВВГЭнг(A)-ХЛ 14х2,5
0.002
км
ООО ТД «ПИК»
Пермь
КВВГЭнг(A)-ХЛ 14х2,5
0.870
км
ООО «РусКаб»
Пермь
КВВГЭнг(A)-ХЛ 14х2,5
0.743
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
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