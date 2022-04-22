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Кабель КВВГЭнг(A)-FRLS 7х2,5

КВВГЭнг(A)-FRLS 7х2,5
0.040
км
ООО «УралСнабПермь»
Пермь
КВВГЭнг(A)-FRLS 7х2,5
0.012
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-FRLS 7х2,5
0.352
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КВВГЭнг(A)-FRLS 7х2,5
0.254
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-FRLS 7х2,5
0.067
км
ООО «Кабельный Центр Тюмень»
Тюмень
КВВГЭнг(A)-FRLS 7х2,5
0.064
км
ООО «ТД «Арсенал-Энерго»
Волгоград
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