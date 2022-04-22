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Кабель КВВГЭнг(A)-FRLS 19х2,5

КВВГЭнг(A)-FRLS 19х2,5
0.198
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-FRLS 19х2,5
0.137
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
КВВГЭнг(A)-FRLS 19х2,5
0.209
км
ООО «Кабельный Центр Тюмень»
Тюмень
КВВГЭнг(A)-FRLS 19х2,5
0.955
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КВВГЭнг(A)-FRLS 19х2,5
1.160
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
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