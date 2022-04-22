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Кабель и провод
Кабели контрольные
КВВГЭнг(A)-FRLS
КВВГЭнг(A)-FRLS 19х1,0
Кабель КВВГЭнг(A)-FRLS 19х1,0
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КВВГЭнг(A)-FRLS 19х1,0
0.819
км
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ООО «ТКС»
Краснодар
КВВГЭнг(A)-FRLS 19х1,0
КВВГЭнг(A)-FRLS 19х1,0
0.366
км
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ООО «ЕФК»
Видное
КВВГЭнг(A)-FRLS 19х1,0
КВВГЭнг(A)-FRLS 19х1,0
0.661
км
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ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГЭнг(A)-FRLS 19х1,0
КВВГЭнг(A)-FRLS 19х1,0
0.188
км
329 300,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВВГЭнг(A)-FRLS 19х1,0
КВВГЭнг(A)-FRLS 19х1,0
0.035
км
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ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВВГЭнг(A)-FRLS 19х1,0
КВВГЭнг(A)-FRLS 19х1,0
1.251
км
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ООО «ЛенСтройМет ВК»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-FRLS 19х1,0
КВВГЭнг(A)-FRLS 19х1,0
0.673
км
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ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КВВГЭнг(A)-FRLS 19х1,0
КВВГЭнг(A)-FRLS 19х1,0
0.194
км
325,64 RUB
ООО «МегаСнаб СПБ»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A)-FRLS 19х1,0
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