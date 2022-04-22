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Кабель и провод
Кабели контрольные
КВВГЭнг(A)-FRLS
КВВГЭнг(A)-FRLS 14х2,5
Кабель КВВГЭнг(A)-FRLS 14х2,5
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КВВГЭнг(A)-FRLS 14х2,5
0.127
км
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ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-FRLS 14х2,5
Тара:
барабан №10
КВВГЭнг(A)-FRLS 14х2,5
0.234
км
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ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-FRLS 14х2,5
КВВГЭнг(A)-FRLS 14х2,5
0.041
км
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ООО «СТГ»
Красноярск
КВВГЭнг(A)-FRLS 14х2,5
КВВГЭнг(A)-FRLS 14х2,5
0.105
км
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АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A)-FRLS 14х2,5
Тара:
Барабан тип 12
КВВГЭнг(A)-FRLS 14х2,5
1.441
км
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ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КВВГЭнг(A)-FRLS 14х2,5
КВВГЭнг(A)-FRLS 14х2,5
2.603
км
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ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КВВГЭнг(A)-FRLS 14х2,5
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