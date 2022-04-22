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Кабель КВВГЭнг(A) 7х4,0

КВВГЭнг(A) 7х4,0
0.411
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A) 7х4,0
0.100
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A) 7х4,0
0.155
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
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