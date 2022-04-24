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Кабель КВВГЭнг(A) 7х1,5

КВВГЭнг(A) 7х1,5
1.495
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A) 7х1,5
13.213
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A) 7х1,5
0.180
км
ООО «ЭлектроТехПром»
Пермь
КВВГЭнг(A) 7х1,5
0.140
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГЭнг(A) 7х1,5
0.075
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
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