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Кабели контрольные
КВВГЭнг(A)
КВВГЭнг(A) 5х2,5
Кабель КВВГЭнг(A) 5х2,5
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КВВГЭнг(A) 5х2,5
3.105
км
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АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A) 5х2,5
Тара:
Барабан тип 14
КВВГЭнг(A) 5х2,5
1.260
км
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ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГЭнг(A) 5х2,5
КВВГЭнг(A) 5х2,5
0.048
км
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АО «ТПК «Квадро-Импэкс»
Санкт-Петербург
КВВГЭнг(A) 5х2,5
КВВГЭнг(A) 5х2,5
0.001
км
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ИП Мартюшев Е.А.
Омск
КВВГЭнг(A) 5х2,5
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