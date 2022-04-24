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Кабели контрольные
КВВГЭнг(A)
КВВГЭнг(A) 4х0,75
Кабель КВВГЭнг(A) 4х0,75
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КВВГЭнг(A) 4х0,75
3.346
км
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ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A) 4х0,75
КВВГЭнг(A) 4х0,75
1.990
км
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ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КВВГЭнг(A) 4х0,75
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