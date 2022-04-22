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Кабель и провод
Кабели контрольные
КВВГЭнг(A)
КВВГЭнг(A) 37х2,5
Кабель КВВГЭнг(A) 37х2,5
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КВВГЭнг(A) 37х2,5
1.155
км
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ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A) 37х2,5
КВВГЭнг(A) 37х2,5
0.131
км
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ИП Аннаев А.Р.
Москва
КВВГЭнг(A) 37х2,5
КВВГЭнг(A) 37х2,5
0.345
км
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АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A) 37х2,5
Тара:
Барабан тип 12
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