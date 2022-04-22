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Кабель и провод
Кабели контрольные
КВВГЭнг(A)
КВВГЭнг(A) 37х1,0
Кабель КВВГЭнг(A) 37х1,0
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КВВГЭнг(A) 37х1,0
Под заказ
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ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A) 37х1,0
КВВГЭнг(A) 37х1,0
0.880
км
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ООО «Компания Кабельный Комплекс»
Пермь
КВВГЭнг(A) 37х1,0
КВВГЭнг(A) 37х1,0
0.035
км
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ООО «Центр Снабжения»
Пермь
КВВГЭнг(A) 37х1,0
КВВГЭнг(A) 37х1,0
0.216
км
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АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A) 37х1,0
Тара:
Барабан тип 12
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