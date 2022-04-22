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Кабель КВВГЭнг(A) 14х2,5

КВВГЭнг(A) 14х2,5
0.185
км
174,77 RUB
ООО «ТКС»
Краснодар
КВВГЭнг(A) 14х2,5
0.030
км
ООО «РТК «Новые Технологии»
Пермь
КВВГЭнг(A) 14х2,5
0.766
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A) 14х2,5
1.678
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
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