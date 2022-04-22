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Кабели контрольные
КВВГЭнг(A)
КВВГЭнг(A) 14х2,5
Кабель КВВГЭнг(A) 14х2,5
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КВВГЭнг(A) 14х2,5
0.185
км
174,77 RUB
ООО «ТКС»
Краснодар
КВВГЭнг(A) 14х2,5
КВВГЭнг(A) 14х2,5
0.030
км
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ООО «РТК «Новые Технологии»
Пермь
КВВГЭнг(A) 14х2,5
КВВГЭнг(A) 14х2,5
0.766
км
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ООО «СтройКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A) 14х2,5
КВВГЭнг(A) 14х2,5
1.678
км
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АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВВГЭнг(A) 14х2,5
Тара:
Барабан тип 16
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